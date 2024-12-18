Трамп може мати важелі для примусу Москви і Києва до переговорів — Sky News

Дональд Трамп. Фото: Euronews

Дональд Трамп неодноразово обіцяв зупинити війну в Україні «за 24 години» після вступу на посаду наступного місяця, але не повідомляв про деталі, як це можна зробити. Про це пише британське видання Sky News.

Цього тижня обраний президент США назвав конфлікт «жахливим» і «огидним» і висловив намір досягти прогресу у напрямку миру.

«Київ побоюється, що Трамп скоротить військову допомогу Україні, щоб підштовхнути країну до переговорів. Але колишній посол США в РФ Майкл Макфол каже, що найкращий спосіб розпочати переговори з відправки Україні більшої кількості озброєнь», — пише видання.

Макфол зазначив, що Трамп має прискорити військову допомогу, яка вже була схвалена, а потім надати ще більше зброї, щоб зупинити наступ Росії на сході України. За його словами, у такому разі на полі бою виникне патова ситуація, яка може послужити поштовхом до переговорів із Москвою.

«Путін вестиме серйозні переговори лише тоді, коли російські збройні сили більше не зможуть захоплювати значні українські території, або, що ще краще, хоч і менш ймовірно, коли російські солдати почнуть втрачати позиції», — написав він у статті для Foreign Affairs.

За словами дипломата, щоб розпочати серйозні переговори, Путін має спочатку повірити, що США не покинуть Україну.

Макфол вважає, що Трамп також повинен переконати Володимира Зеленського припинити бойові дії, що є «значною проблемою». Недавнє опитування показало, що 88% українців, як і раніше, вірять, що Україна виграє війну, зазначає Sky News.

Пропозиція вступу до НАТО для неокупованих частин України допоможе компенсувати «гірку поступку», оскільки в такому разі «гігантський шматок країни залишиться під російською окупацією».

«Це єдина карта, яку Трамп може розіграти, щоб переконати українців припинити бойові дії», — вважає дипломат.

Раніше в інтерв'ю Sky News Зеленський припустив, що така угода може спрацювати, якщо запрошення до НАТО визнає міжнародно визнані кордони України.

Нагадаємо, в інтерв'ю французькому виданню Le Parisien Володимир Зеленський заявив, що Україна не має сил для повернення Криму і Донбасу.