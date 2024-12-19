Російські окупанти вдарили по Чернігівщині: загинув поліцейський, поранена дитина

Росіяни атакували Чернігівську область.

У середу, 18 грудня, російська армія обстріляла прикордоння Чернігівської області. Внаслідок атаки загинув поліцейський, поранена дитина. Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.



За його словами, майор поліції Сергій Хавлук отримав поранення, його госпіталізували до медичного закладу, проте вранці 19 грудня стало відомо про його смерть.





Також постраждав 16-річний підліток.



Крім того, пошкоджено житловий будинок.



За добу армія РФ здійснила 21 обстріл, 53 вибухи лунали на Чернігівщині.



Раніше ми писали, що вночі у Кривому Розі пролунали вибухи, війська РФ атакували об'єкти інфраструктури та будинки міста.