Євросоюз закликав країни припинити підтримувати Росію у війні проти України

Лідери Європейського Союзу закликають країни світу негайно припинити будь-яку підтримку Росії у її агресивній війні проти України.



Заява з'явилася у висновках Європейської ради за підсумками саміту, що проходив у Брюсселі 18-19 грудня.



Зокрема, Європейська рада рішуче засудила підтримку третіх країн, а також дійових осіб та організацій, які дозволяють Росії продовжувати її агресивну війну проти України.



У Єврораді констатували, що передача зброї та поглиблення військової співпраці між Росією та КНДР та Іраном, а також розгортання збройних сил КНДР у Росії та їх використання на полі бою проти України є міжнародною ескалацією війни з серйозними наслідками для міжнародного миру та безпеки.



«Європейська рада наполегливо закликає всі країни негайно припинити будь-яку пряму чи непряму допомогу Росії у її агресивній війні проти України», — йдеться у документі.



Жодна ініціатива щодо України не повинна робитися без України, наголосили автори заяви.



З цією метою лідери запевнили, що Європейський Союз та його держави-члени продовжуватимуть інтенсивні глобальні зусилля щодо взаємодії та братимуть участь в обговореннях, що стосуються безпеки Європи.



«Росія не повинна взяти верх», — сказано в документі.



Також лідери ЄС виступили за необхідність терміново наростити військову підтримку України, як і активізувати роботу з розвитку військово-промислового комплексу країни.



«Європейська рада нагадує про важливість реалізації всіх компонентів ініціативи G7 "Надзвичайні кредити для прискорення доходів України" (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine ERA), включаючи військовий компонент, та закликає до якнайшвидшої реалізації рішень у рамках Європейського фонду миру. Він також закликає Раду прискорити роботу щодо зміцнення Місії військової допомоги ЄС на підтримку України», — йдеться у висновках.