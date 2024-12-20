Дружківський міський суд переїжджає до Кривого Рогу

Дружківський міський суд готується до переїзду до Кривого Рогу. Фото: Дружківський міськсуд

Вища рада правосуддя на засіданні 19 грудня ухвалила рішення про зміну територіальної підсудності Дружківського міського суду Донецької області. Територіальну підсудність судових справ Дружківського міського суду з 6 січня 2025 року буде змінено на Довгинцівський районний суд міста Кривий Ріг.

Після 6 січня наступного року мешканці Дружківської громади мають звертатися саме до суду Кривого Рогу.

Крім Дружківського суду змінено також підсудність Великоновосілківського районного суду Донецької області (Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області) та Артемівського міськрайонного суду Донецької області (Жовтневий районний суд Кривого Рогу).

«Наведене може бути забезпечене за умови відрядження суддів судів, територіальна підсудність судових справ яких змінюється, до судів, яким буде передано територіальну підсудність судових справ. Таким чином, ВСП доручила Державній судовій адміністрації України вжити невідкладних заходів щодо звернення до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з повідомленням про необхідність розгляду питання про відрядження суддів зазначених судів», — йдеться у рішенні Вищої ради правосуддя.

Крім того, ДСА України та Служба судової охорони невідкладно повинні вжити кадрових, організаційних та фінансових заходів, пов'язаних із збереженням (перевезенням) судових справ, серверів, у тому числі з кадровою та бухгалтерською інформацією судів, територіальна підсудність судових справ яких змінюється, а також забезпечити належні умови діяльності судів, яким передано територіальну підсудність судових справ.

Нагадаємо, у понеділок, 16 грудня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) оголосила обвинувальний вирок голові Дружківського міського суду Донецької області та колишньому прокурору Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури, викритих на надання та отримання неправомірної вигоди.