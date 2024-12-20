Війська РФ повністю захопили «Успенівський мішок» під Кураховим: вийти з нього змогли не всі бійці ЗСУ – DeepState

Ситуація на Курахівському напрямку. Фото: карта DeepState

Російська армія окупувала села Трудове та Успенівка, зайнявши останню частину «Успенівського мішка» на Курахівському напрямку. Про це повідомили аналітики DeepState.



За їхніми даними, вийти із нього змогли не всі українські військові.



Зараз окупанти перегруповуються на займаній ділянці, а також активізувалися на флангах вже нового потенційного «мішка». Здійснюються безперервні штурмові дії з селища Старі Терни у напрямку відтинку Шевченко-Андріївка. Додатковий тиск присутній зі сторони села Сонцівка, яке росіяни нещодавно захопили.



«Також проводяться атаки в районі села Зеленівка. Тут загарбники активно використовують техніку та піхоту, закидаючи її якомога ближче до лінії зіткнення. Там вона розосереджується та намагається закріпитися у посадках з метою подальшого просування. На цій ділянці ціль така ж сама – село Андріївка, до якого росіяни намагаються пробратися через село Костянтинопіль», – розповіли в DeepState.

Нагадаємо, що раніше аналітики DeepState заявили про ускладнення ситуації поблизу Зеленівки.