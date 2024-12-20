В окупованому Донецьку вранці лунали вибухи, працювала ППО

У Донецьку вибухи. Фото: скріншот

У тимчасово окупованому Донецьку вранці 20 грудня прогриміли вибухи. У місті працювала російська протиповітряна оборона.



Як зазначається, у телеграм-каналах пишуть, що Донецьк атакували ракети, в небі над містом пролунало щонайменше 6 вибухів.



Повідомляють, що, попередньо, один із снарядів влучив у районі бульвару Шевченка.



Раніше ми писали, що через російську ракетну атаку 20 грудня фіксують падіння уламків у ряді районів Києва. Відомо про постраждалих і про пожежі.