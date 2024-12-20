У центрі Дружківки встановили головну новорічну ялинку

У Дружківці встановили ялинку. Фото: Дружківська ГВА

У Дружківці Донецької області місцева влада встановила новорічну ялинку. Святкове дерево прикрашатиме центр міста. Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.



«Цього року в центрі Дружківки знову засяяла ялинка, як символ нашої сили, віри у перемогу та незламність духу. Попри всі виклики, ми прагнемо подарувати мешканцям бодай частинку радості. Наша ялинка — це не лише символ свята, а й нагадування: навіть у найважчі часи ми маємо берегти надію», — йдеться у повідомленні.



«Адміністрація міста встановила новорічне дерево насамперед для дітей, які ростуть у складних умовах, адже так важливо відчути тепло та радість.



«Ми хочемо, щоб ця ялинка принесла їм (дітям - ред.) світлі моменти і нагадала, що разом ми здатні подолати все», — резюмували у прес-службі.



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