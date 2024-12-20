Російські спецслужби мають намір отримати доступ до листування користувачів 11 сервісів. Серед них — популярні в Росії та Україні WhatsApp та Skype.



«Роскомнадзор» вніс послуги до реєстру організаторів поширення інформації. Це дозволить ФСБ вимагати у месенджера доступ до листування користувачів, пише «Роскомсвобода».



Згідно з російським законодавством, послуги, включені до цього реєстру, зобов'язані передавати дані користувачів, включаючи їх листування, Федеральній службі безпеки на першу вимогу.



Крім WhatsApp і Skype в цей список потрапили мобільний додаток DUST, вірменський мобільний месенджер «Pinngle Safe Messenger», швейцарський сервіс для спілкування Status, додаток Keybase, американський месенджер Trillian, німецький зашифрований месенджер Crypviser, анонімний децентралізований месенджер Session, південнокорейський застосунок для обміну миттєвими повідомленнями KakaoTalk, вільний кросплатформений месенджер із використанням наскрізного шифрування Element і швейцарський Wire.



Невідомо, чи погодяться на такі умови дані компанії. Як повідомлялося, «Роскомнадзор» заблокував Viber, посилаючись на порушення російських законів із боку власників месенджера.



Раніше «Л-ДНР» заблокували доступ до Facebook та Instagram на підконтрольній їй території. З аналогічним поясненням доступ до Facebook та Instagram було заборонено і на території Росії. Кремль назвав Meta «екстремістською організацією».



Зайти до Facebook та Instagram, як і раніше, можна за допомогою VPN.