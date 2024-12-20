Російські дрони вдарили по житлових будинках у Запоріжжі та Харкові

Наслідки атаки російського дрона по житловому будинку у Запоріжжі. Фото: Запорізька обласна військова адміністрація

Російські війська завдали удару безпілотником по житловому будинку в Запоріжжі ввечері 20 грудня.

Попередньо відомо про двох постраждалих, один із них — 12-річна дитина. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Вибуховою хвилею та уламками частково вибиті вікна у дев'ятиповерхівці.

Також окупаційна армія РФ завдала удару безпілотником по житловому будинку в Салтівському районі Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.



Попередньо, постраждали 2 людини, серед яких — 12-річна дитина.



Удар припав між першим і другим поверхом будинку, виникла пожежа.