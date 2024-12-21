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Росіяни відкривають бізнес на захоплених територіях України: чим займаються ці компанії

21 грудня 2024, 16:27

Росіяни відкривають бізнес на захоплених територіях України: чим займаються ці компанії

Підприємці з Росії реєструють свій бізнес на окупованих територіях України.

Як пише видання «Важные истории», у російському реєстрі юросіб можна виявити чимало бізнесменів, які стали бенефіціарами компаній у захоплених регіонах. Більшість - вихідці з півдня країни: з Ростовської та Волгоградської областей, а також Краснодарського краю. Це понад 80% від загальної кількості власників із російськими ІПН (визначити це можна за першими двома цифрами, які представляють код російського регіону, де було видано номер платника податків). На четвертому місці — Москва.

Найчастіше компанії реєструють у містах Донецької та Луганської областей. Наприклад, у Донецьку з лютого 2022 року зареєстрували понад тисячу юросіб, у Луганську — 746, у Макіївці — 255.

Серед міст, захоплених під час повномасштабної війни, бізнес реєструють здебільшого в Маріуполі та Бердянську. Так, у Маріуполі бенефіціарами більш ніж половини зареєстрованих юросіб є росіяни, 40 компаній зареєстровані на кримчан, 179 — на підприємців, які отримали ІПН в окупованих регіонах.

Ключова фігура однієї з найбільших груп компаній, основні активи якої зосереджені в будівельній сфері, — українець Віталій Колесніков. 2020 року бізнесмена затримали в Україні під час передання хабаря голові Фонду держмайна, після чого він виїхав до Росії, а потім, ще 2021 року, отримав паспорт «ЛНР». В Україні його оголосили в розшук, а в окупації Колесніков став власником семи компаній. Ще трьома компаніями він володіє в Москві.

Компанії Колесникова схожі назвами («ВТЕК», «ХІП-ВТЕК», «ВТЕК Агро») і партнерами. Їм підконтрольні кілька юросіб, пов'язаних із чеченським великим бізнесом і урядом.

У 2024 році ВТЕК Колесникова став співвласником ще двох донецьких будівельних компаній із чеченським корінням і схожими назвами — «Група Астар». Їхній бенефіціар - однойменний грозненський холдинг Саламбека Зулаєва. Керує новою донецькою компанією брат Зулаєва, депутат грозненської міськдуми від «Единой России» Рамзан Зулаєв.

З 2022 року в російському реєстрі юросіб з'явилося 63 підприємства на окупованих територіях, основний вид діяльності яких пов'язаний з переробленням і торгівлею брухтом. Це підприємства Маріуполя, Донецька, Мелітополя і Луганська. Частку одного з основних металургійних активів у Маріуполі - меткомбінату Ілліча - незабаром після захоплення міста отримали люди з родинними і бізнес-зв'язками з Чечні.

Одну з шахт на захопленому Донбасі — «Волинську» — передали «ГЗК Енергококс», яка пообіцяла інвестиції на 211 млн рублів. Судячи з документів компанії, інвестором виявилася 71-річна росіянка Софія Беліченко.

Це не єдиний її актив: Беліченко контролює ще вісім компаній на окупованих територіях. Зять Беліченко — донбаський і кримський підприємець і член так званого інтеграційного комітету «Росія — Донбас» Ярослав Тібекін.

У 2023 році тільки у 13 компаній, зареєстрованих на окупованих територіях після початку повномасштабного вторгнення, виторг перевищив мільярд рублів. Перші за виторг — компанії «ЮГМК» (79 млрд) і «ЮГМК Донецьк» (39,9 млрд). Обидві були зареєстровані в російському реєстрі юросіб через місяць після указу Путіна про «приєднання» чотирьох українських регіонів у 2022 році.

Компаніями управляє московська «Союзметаллсервис», якою, зі свого боку, керує колишній заступник губернатора Тульської області Віталій Шерін, який 2022 року перейшов звідти на посаду заступника генерального директора в «Роскосмос».

В окупованій Донецькій області ЮГМК забрали відразу сім заводів, три з яких до війни входили в холдинг українського бізнесмена Ріната Ахметова.

Раніше стало відомо, що влада Чеченської республіки (РФ) пов'язана з 17 підприємствами на окупованих територіях України.

Як повідомлялося, окупаційна адміністрація «ДНР» спільно з російськими кураторами розробили механізми, за якими підприємства на захоплених територіях Донецької області можна викупити. 

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