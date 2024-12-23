В окупованому Лисичанську частково відсутнє водопостачання

У тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області більшість мешканців не має централізованого водопостачання. Загарбники не можуть вирішити цю проблему. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«Значна більшість мешканців Лисичанська залишається без централізованого водопостачання. Підвезення технічної води теж організоване нерегулярно. В окремих районах загарбникам нарешті вдалося подавати воду погодинно. Щоправда, лише вночі та за відсутності будь-якого графіка чи оголошення. Хто встиг - той і з водою», - зазначив він.



Раніше ми писали, що продовжуються ремонтні роботи на Другому Донецькому водоводі. Краматорський водоканал повідомив, що 19 грудня ремонтно-відновлювальні роботи на магістральному водопроводі КП Компанії «Вода Донбасу» продовжуються. Скорочено подачу питної води на наступні частини Краматорська: селища Шабельківка, Ясногірка, ІІІ Олександрівка.