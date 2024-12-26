У Київській області почнуть навчати військової англійської для нацспротиву

У Київській області почнуть навчати військової англійської. Фото: КОВА

Київський обласний центр підготовки населення до нацспротиву навчатиме військової англійської. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.



До підготовки курсантів центру долучився єдиний в Україні проєкт зі спеціалізованої військової англійської ENG for UARMY.



«Програма базового курсу підготовки цивільних до нацспротиву, яка затверджена Силами ТРО України, розрахована на 15 дисциплін, серед яких найбільше годин приділяється тактичній і вогневій підготовці та тактичній медицині», — розповіли у Київській ОВА.



Зазначається, що центрам, які працюють із цивільними, не забороняється проводити додаткові заняття у рамках програми базового курсу підготовки.



Набір на наступний базовий курс підготовки цивільних до нацспротиву, який триватиме 7 тижнів, стартує в січні 2025 року.



Всі заняття в Київському обласному центрі підготовки населення до нацспротиву проводяться безплатно.