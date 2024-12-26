У ЗСУ назвали основну мету російської армії у Часовому Ярі

Ситуація у Часовому Яру. Фото: карта DeepState

У місті Часів Яр Донецької області тривають бої вздовж каналу «Сіверський Донець – Донбас». Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, однією з основних цілей окупантів на території Часового Яра є вогнетривкий завод.



«Ворог постійно намагається там інфільтруватися. Зараз українські воїни там завдають ураження та відбивають атаки», – зазначив Трегубов.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили штурм російських військ та взяли в полон громадянина Єгипту під містом Торецьк Донецької області.