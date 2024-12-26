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На Донеччині заочно судитимуть двох колишніх суддів

26 грудня 2024, 19:06

На Донеччині заочно судитимуть двох колишніх суддів

На Донеччині заочно судитимуть двох колишніх суддів

Двох уродженців Донецької області, які зараз працюють в окупаційних структурах «ДНР», судитимуть заочно.

Прокурори направили до суду обвинувальний акт щодо 2 екссуддів за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Йдеться про колишніх суддів Апеляційного суду Донецької області та Калинінського районного суду Горлівки. У 2015-2016 роках вони обійняли посади у «верховному суді ДНР».

Слідчі стверджують, що у 2018 році ці «судді» винесли «вирок» донеччанину, безпідставно звинуваченому у злочині. Його засуджено до 10 років позбавлення волі.

«Таким чином вони навмисне позбавили цивільну особу права на справедливий суд», — зазначили в прокуратурі. Проте слідчі не уточнили, про яку «судову справу» йдеться.

Обидва перебувають у розшуку.

Так званий «Верховний суд ДНР» виніс заочний вирок командиру 12-ї бригади спеціального призначення НГУ «Азов» Денису Прокопенко. Про це стало відомо із повідомлення Слідчого комітету РФ.

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