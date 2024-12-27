Україна взяла в полон першого солдата КНДР – розвідка Південної Кореї

Ймовірно, перший полонений солдат КНДР. Фото: t.me/the_warshal18

27 грудня Національна розвідувальна служба Південної Кореї підтвердила захоплення Україною пораненого північнокорейського солдата. Про це повідомило південнокорейське агентство Yonhap.



Підтвердження надійшло, коли українське військове інформаційне видання «Мілітарний» 26 грудня повідомило, що ЗСУ взяли в полон військового КНДР під час операції у Курській області, не уточнюючи, коли це сталося.



Фотографію нібито полоненого північнокорейського солдата поширили у Телеграм. Деталі стану та статусу військового залишаються невідомими.

Нагадаємо, що КНДР може направити додаткові війська на війну проти України.