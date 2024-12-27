В Україні мобілізованих готуватимуть до фронту два місяці. Що відомо

Базова загальна військова підготовка. Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ зараз працює над створенням умов, щоб підготовка до участі у бойових діях тривала два місяці. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



За його словами, згідно з ухваленими ним рішеннями вже є перші випуски військовослужбовців, які проходили базову загальну військову підготовку 1,5 місяця – замість колишнього 30-денного навчання.



«Подальший курс новачка у військовій частині – 5-14 днів. Однак у нинішніх умовах інтенсивних бойових дій ця вимога не завжди дотримується. Наголосив на необхідності забезпечення повного, 14-денного періоду адаптації новобранців у бригадах. Командири повинні максимально підготувати солдата до викликів сучасної війни, щоб зберегти його у бою», – сказав Сирський.

Нагадаємо, що раніше Сирський розповів, чому вирішив розпочати наступ на Курську область.