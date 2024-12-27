У Бєлгородській області Росії літаки упустили дві авіабомби поруч із житловими будинками

Ще дві авіабомби упустили російські літаки поряд із житловими будинками у Бєлгородській області РФ, евакуйовано понад 150 жителів. Про це сьогодні повідомляє видання ASTRA.

Зазначається, що «нештатний схід» ФАБ-500 26 грудня відбувся поряд із житловим будинком на вулиці Перемоги у селі Кустове Яковлівського міського округу Бєлгородської області.

«Евакуйовано понад 150 мешканців села, потерпілих немає», — йдеться у повідомленні.

Ще одна авіабомба впала поряд із житловим будинком у селі Пушкарне. Жителі також не постраждали.

Журналісти видання стверджують, що наразі їм вже стало відомо про щонайменше 165 випадків падіння авіабомб ФАБ у Росії та на підконтрольних Росії територіях України за 2024 рік.

Так, 19 листопада російський літак упустив 250-кілограмову авіабомбу на школу в Бєлгородській області. Авіабомба УМПБ «нештатно зійшла» на школу у селі Биківка у Яковлівському міському окрузі. За даними джерел, бомба пробила дах.