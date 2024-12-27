Мали організувати масове сходження поїздів з колій: СБУ нейтралізувала агентурну мережу ГРУ РФ

Затриманий агент ГРУ РФ. Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла масштабним диверсіям на об'єктах «Укрзалізниці». Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



За результатами спецоперації спецслужба викрила та нейтралізувала агентурну мережу ГРУ РФ, яка мала «замовлення» на серію підривів залізничних колій. Через них озброєння та техніка для ЗСУ постачаються на фронт.



Завдяки роботі на випередження СБУ вдалося затримати російського агента, який готувався пустити з рейок перший поїзд. Для здійснення диверсії фігурант готував саморобний гальмівний «башмак», який мав спричинити сходження ешелону з боєприпасами ЗСУ з колії.



Щоб зафіксувати цей злочин на відео, агент розмістив довкола залізничного полотна кілька камер, які були замасковані під виглядом пташиних гнізд. Вони мали фіксувати диверсію в режимі реального часу.



Завербованим агентом виявився мешканець Рівного, який працював на 316-й розвідцентр Головного управління Генштабу Збройних сил Росії, який дислокується в Криму.



Агент діяв у складі мережі, до якої входили ще двоє зрадників. Вони зараз переховуються на окупованому півострові. Організатором мережі був 43-річний Роман Якимчук, а «зв'язковим», який підшукував та ставив завдання агенту, колишній співробітник правоохоронних органів України Олександр Ігнатьєв, звільнений у 2014 році за корупцію та пияцтво.



Для роботи з агентом у Києві Якимчук та Ігнатьєв дали запит до ГРУ РФ на 100 000 доларів. При цьому безпосередньо агенту у столиці України вони пообіцяли лише 40% цієї суми. Решту грошей Якимчук та Ігнатьєв планували розподілити між собою, приховуючи цей факт від керівництва воєнної розвідки Росії.



Контррозвідка СБУ викрила плани РФ, затримала агента та задокументувала його кураторів.



Слідчі Служби безпеки повідомили всім трьом фігурантам про підозру відповідно до скоєних злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 113 (підготовка та підбурювання до здійснення диверсії в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами).

Якимчуку та Ігнатьєву повідомили про підозру заочно. Затриманий агент перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру виконувачу обов'язків «міністра молодіжної політики ДНР» Юрію Мартинову, який допомагає робити молодь лояльною до Кремля.