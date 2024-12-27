FPV-дрони бригади «Спартан» знищили 4 окупантів точним ударом

На Запорізькому напрямre бригада «Спартан» продовжує стримувати окупантів, знищуючи їх за допомогою FPV-дронів. Відео бригада опублікувала у себе в Фейсбук.
Смертельна точність: FPV-дрони бригади «Спартан» знищили чотирьох окупантів— Військова частина 3017 (@ngu_3017) December 27, 2024
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«Так, вчергове аеророзвідниками було помічено пересування чотирьох росіян, які моментально поплатились за свою наглість та були настигнуті FPV-дронами. Це ще один крок до очищення нашої землі від ворога», - йдеться в описі відео.
Раніше українська армія відбила штурм бронетехніки військ РФ на Краматорському напрямку.
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