FPV-дрони бригади «Спартан» знищили 4 окупантів точним ударом

FPV-дрони «Спартан» знищили 4 окупанти.

На Запорізькому напрямre бригада «Спартан» продовжує стримувати окупантів, знищуючи їх за допомогою FPV-дронів. Відео бригада опублікувала у себе в Фейсбук.

Смертельна точність: FPV-дрони бригади «Спартан» знищили чотирьох окупантів



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«Так, вчергове аеророзвідниками було помічено пересування чотирьох росіян, які моментально поплатились за свою наглість та були настигнуті FPV-дронами. Це ще один крок до очищення нашої землі від ворога», - йдеться в описі відео.



Раніше українська армія відбила штурм бронетехніки військ РФ на Краматорському напрямку.