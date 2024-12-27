ООН передасть Донецькій області 200 сучасних опалювальних котлів

Так виглядає булер'ян

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців передасть громадам Донецької області 200 сучасних опалювальних котлів — булер'янів. Першу партію таких котлів вже отримала Олександрівська громада. Про це сьогодні повідомила обласна військова адміністрація.

Зазначається, що найближчим часом булер'яни також передадуть Білозерській, Добропільській, Іллінівській, Краматорській, Миколаївській, Новодонецькій, Покровській, Слов'янській, Шахівській громадам області та обласним комунальним підприємствам «Вода Донбасу» та «Донецький регіональний центр поводження з відходами».

«Отримані булер'яни будуть встановлені в заздалегідь визначених локаціях, а завдяки спеціальній конструкції це дозволить не тільки забезпечувати будівлі теплом, а й готувати на них їжу у разі потреби», — заявили в ОВА.

В обласній військовій адміністрації наголосили, що «спокійне проходження опалювального сезону – одне з ключових завдань для органів влади всіх рівнів. Допомога міжнародних партнерів у цьому неоціненна».

Довідка: Булер'ян — це опалювальний металевий пристрій, винайдений наприкінці 20 століття в Канаді. В основі ідеї було вдосконалити дров'яну піч металевими трубами.

Канадські теплотехніки застосували ефект конвекції та отримали зразок, робота якого була бездоганною.

На початку 1990-х років піч булер'ян вже була широко відома по всій Європі завдяки німецькому підприємцю.

Камін булер'ян швидко набув популярності і не втрачає її до цього дня. Сучасне обладнання на дровах – економічне, екологічне та швидке рішення, що дозволяє створити автономну опалювальну систему. Це обладнання дешевше, ніж, наприклад, газові котли та ефективніше за електричні пристрої.

Котел булер'ян є корпусом з металу з вбудованими трубами, по якими йде нагріте повітря.

Обладнання здатне обігрівати будинки різних розмірів.