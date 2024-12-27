Субсидія на оренду житла для ВПО поширена на всю територію України: деталі

Уряд у п'ятницю, 27 грудня, прийняв постанову, завдяки якій набагато більша кількість внутрішньо переміщених осіб зможе скористатися субсидією на оренду житла. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства соціальної політики.



Як зазначається, субсидією на оренду житла зможуть скористатися ВПО, які перемістились до будь-якого регіону, підконтрольного Уряду України, за умови, що фінансово-майновий стан родини ВПО відповідає критеріям постанови (раніше дія субсидії поширювалась лише на 9 областей).



Крім того, право на субсидію матимуть родини, які орендують житло, і витрачають на оренду понад 20% своїх сукупних доходів. Раніше планувалось, що цей поріг становитиме 30% від доходів.



Розмір субсидії на оренду розраховуватиметься індивідуально для кожної сім’ї ВПО. На розмір впливатимуть рівень доходу родини, кількість членів сімʼї та вартість оренди житла. Новий механізм враховує, що вартість оренди суттєво відрізняється не тільки у різних регіонах, а також у великих містах і невеличких селах.



«Ми системно підходимо до підтримки внутрішньо переміщених осіб, забезпечуючи необхідні послуги та допомоги. Субсидія на оренду житла для ВПО є тим інструментом, який забезпечить адресність допомоги - кошти отримають саме ті, хто найбільше потребує підтримки від держави. Важливо, що інструмент є гнучким, формула нарахування враховує і спроможність родини оплачувати оренду самостійно, і різницю цін на оренду в різних регіонах», — наголосила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.





Як оформити субсидію?



Договір на оренду можна буде отримати та підписати у відділеннях Пенсійного фонду чи онлайн, на сайті ПФУ.



Які «плюси» для власників житла?



Держава компенсуватиме для орендодавця податки, що мають бути сплачені з доходу, отриманого з оренди. А саме: власникам житла держава компенсуватиме ПДФО та військовий збір, ФОПам — ставку єдиного податку, виходячи з розміру соціальної вартості оренди.



Оформлення субсидії розпочнеться з 29 січня 2025 року.



Раніше ми писали, що Верховна Рада підтримала законопроєкт щодо компенсації ВПО за знищене нерухоме майно.