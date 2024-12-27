Ще 40 дітей в окупації залучили до «Юнармії» — Лубінець пояснив, чому це порушення їхніх прав

Росія регулярно порушує права дітей на тимчасово окупованій території.



Як розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, російські окупанти залучили ще 40 українських дітей із Бердянська, Запорізької області до так званого військово-патріотичного руху «Юнармія». Організація нав'язує ідеологію російської агресії та виховує майбутніх солдатів окупаційного режиму, зазначив омбудсмен.



«Дітей змушують складати "присягу на вірність" Росії, обіцяти "захищати її інтереси"... Після цього їх навчають вогневій та тактичній підготовці, управлінню дронами», — повідомив Лубінець.



Омбудсмен наголосив, що ці молодіжні рухи використовуються Росією як інструмент для насильницького перевиховання українських дітей, позбавлення їхньої національної ідентичності та підготовки до участі у війні проти власної країни.



«Це грубе порушення міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій! Згідно з ними, дітям гарантується на окупованих територіях захист від примусу, насильства та залучення до військових формувань», — наголосив Лубінець.



Омбудсмен закликав міжнародна спільнота до рішучих дій: посилення санкцій, активізації дипломатичного тиску та привернення уваги до злочинів Росії.



Раніше повідомлялося, що Україна змогла повернути з території РФ та тимчасово окупованих територій трохи більше тисячі дітей.



Раніше Російські окупанти відкрили у Луганську «регіональне» відділення воєнізованого руху «Юнармія».



Угруповання «ДНР» створило рух «Молода Гвардія — Юнармія» у 2019 році, куди зараховує людей віком від 8 до 35 років. Її очолив заступник голови департаменту патріотичного виховання так званого міністерства молоді, спорту та туризму Віктор Пудак.



У Росії з 2016 року діє рух «Юнармія», створений за ініціативою Міноборони РФ та за підтримки президента Володимира Путіна. У «Юнармії» заявляють, що у їхніх лавах налічується понад 380 тисяч учасників.