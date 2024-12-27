Президент України Володимир Зеленський закликав керівництво Китаю вплинути на керівництво Північної Кореї у зв'язку з тим, що Росія використовує найману силу для ведення війни проти України.



Глава держави зазначив, що північнокорейські підрозділи вже зазнають втрат.



«Я провів сьогодні Ставку... Деталі щодо Курської області (РФ) — бої за участю північнокорейських військових. У них багато втрат. Дуже. І ми бачимо, що російські військові і північнокорейські наглядачі взагалі не зацікавлені у виживанні цих корейців», — сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні 27 грудня.



За його словами, українські військові змогли взяти кілька тяжко поранених військових із КНДР у полон, але їх не вдалося реанімувати.



«Все у них робиться так, щоби для нас було неможливо захопити корейців у полон — їх же добивають, є такі факти. І в штурми росіяни їх посилають так, щоб вони мали мінімум захисту. Нашим воїнам вдалося взяти їх у полон. Але вони були дуже тяжко поранені, і їх не вдалося реанімувати», — сказав президент.



Глава Української держави назвав це «виявом безумства, на яке здатні диктатури».



«Корейський народ не повинен втрачати своїх людей у боях у Європі. І на це можуть вплинути, зокрема, і сусіди Кореї, зокрема, Китай. Якщо Китай щирий у своїх заявах, що війна не повинна розширюватися, необхідний відповідний вплив на Пхеньян», — сказав Зеленський.

Раніше ми писали, що 27 грудня Національна розвідувальна служба Південної Кореї підтвердила захоплення Україною пораненого північнокорейського солдата.



Північнокорейські війська, швидше за все, зазнали значних бойових втрат, але поки що досягли тільки тактичних успіхів. Всього близько 11 000 солдатів КНДР розгорнули в Курській області.



Нагадаємо, що СБУ перехопила розмови росіян, які свідчать про великі втрати КНДР у Курській області.