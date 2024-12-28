РФ атакувала майже 10 разів населені пункти Донеччини за добу: є пошкодження

Росіяни атакували Донеччину Фото: Вадим Філашкін

Російська армія за минулу добу, 27 грудня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Унаслідок ударів пошкоджено житлові будинки та будівлі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



Яка ситуація у регіоні:



Покровський район. У Покровську поранено 2 людини, пошкоджено 3 приватні будинки і багатоповерхівку. У Мирнограді пошкоджено 6 будівель.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки і багатоповерхівка. У Сіверську пошкоджено 6 приватних будинків.



Раніше ми писали, що російська армія за минулу добу, 27 грудня, обстріляла Покровськ Донецької області. Внаслідок атак двоє людей отримали поранення.