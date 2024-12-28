Війська РФ кілька разів обстріляли Покровськ

Російська армія 27 грудня п'ять разів обстріляла Покровськ на Донеччині. Осколкові поранення отримали жінки 1939 та 1956 років народження. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«Близько 12:00 стався обстріл приватного сектору західної частини міста. Пошкоджено житловий будинок: фасад, вікна та паркан. Осколкові поранення отримали 2 людини: жінки 1939 та 1956 р.н», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що 27 грудня о 08:20 ворог атакував мікрорайон «Лазурний». Пошкоджено житловий багатоквартирний будинок, в якому через обстріл сталося займання на горищі. За пів години пожежу було ліквідовано. Інформація щодо постраждалих не надходила.



Крім того, о 13:30 стався обстріл знову західної частини міста, в результаті якого виникла пожежа в одному з приватних домогосподарств. інформація щодо постраждалих не надходила.



О 17:00 внаслідок ворожого обстрілу центральної частини міста зруйновано приватний житловий будинок.



Близько 17:49 відбулось влучання FPV-дрона в будівлю одного з цехів збагачувальної фабрики. Пошкоджено вікна та фасад.



Раніше ми писали, що російська армія минулої доби, 27 грудня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області . Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки та будівлі.