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Головне за день: Як витрачає гроші влада Маріуполя. Аварійні мости на Луганщині

28 грудня 2024, 22:00

Головне за день: Як витрачає гроші влада Маріуполя. Аварійні мости на Луганщині

Політика

 Голова Кремля Володимир Путін зателефонував президенту Азербайджану Ільхаму Алієву і вибачився через аварію літака поблизу міста Актау в Казахстані. Він назвав те, що сталося, «трагічним інцидентом». 25 грудня на заході Казахстану в місті Актау розбився пасажирський літак азербайджанських авіаліній, який виконував рейс Баку - Грозний. На борту було 60 громадян РФ. Причиною катастрофи стала російська ракета "земля-повітря".

Суспільство

 9 мільйонів гривень планує витратити міська рада Маріуполя на послуги охорони для соціальних гуртожитків. Великі гроші для окупованого міста. Логічно, що частина громади має питання про доцільність таких витрат. Деякі депутати міськради взагалі не вірять, що гроші будуть витрачені за призначенням. «Новини Донбасу» зналися на ситуації.

Російські загарбники на тимчасово окупованій частині Луганської області визнали аварійними вісім мостів та шляхопроводів.

Пам'ятник Тарасу Шевченку із прифронтового Покровська Донецької області демонтували та вивезли до Дніпропетровської області. Однак на новому місці його не встановлюватимуть.

Бойові дії

 Російська армія 27 грудня п'ять разів обстріляла Покровськ, поранено двох жінок. Окупаційні війська РФ у ніч проти 28 грудня запустили Україною 16 безпілотників. Пошкоджено майно підприємства та багатоквартирний будинок у місті Миколаїв. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Колишній редактор російського телеканалу "Известия" Максим Єлісєєв загинув на війні через удар безпілотника. Російські ЗМІ пишуть, що Єлісєєв з осені 2022 добровільно приєднався до російської окупаційної армії. Він отримав позивний "Диктор", служив зв'язківцем. Його частина була на окупованій території Луганщини.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів , що з початку 2024 року загальні втрати задіяних у наступі окупантів вже перевищили 421 тисячу людей убитими та пораненими.

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