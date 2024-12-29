Словаччина будує «другий енергетичний фронт» на вимогу Путіна — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив у Х, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо діє на користь Росії у газовій суперечці між РФ та Україною.

За словами Зеленського, Володимир Путін доручив Фіцо «відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів словацького народу». Український лідер уточнив, що загрози прем'єр-міністра Словаччини відключити аварійне енергопостачання України взимку, тоді як Росія атакує українські електростанції та енергосистему, можна пояснити лише в такий спосіб.

Раніше влада Словаччини пригрозила вжити заходів у відповідь, якщо Україна припинить транзит російського газу до Європи з початку наступного року.

За словами Фіцо, після 1 січня Словаччина може припинити аварійне енергопостачання, яке потрібне Україні у разі збоїв в енергосистемі.