В окупованому Лисичанську підірвалися 7 підлітків

В окупованому Лисичанську Луганської області семеро підлітків підірвалися на вибуховому пристрої. Як повідомили в угрупуванні «ЛНР», це сталося в районі заводу «Стекольний».



Усіх семеро дістали мінно-вибухових травм внаслідок підриву невстановленого пристрою.



Трьох постраждалих госпіталізовано до лікарні окупованого Луганська, ще четверо — до інших медичних закладів регіону. Медики надають підліткам усю необхідну допомогу, запевняють у «ЛНР».

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На окупованій території Донецької області угруповання «ДНР» планує скасувати дію комендантської години. Голова угруповання Денис Пушилін заявив, що рішення вже ухвалено, а сам «указ» буде видано днями.