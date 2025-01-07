Російський патріарх Кирило у різдвяній промові намагався виправдати війну проти України

Понад третину різдвяної проповіді російського патріарха Кирила було присвячено виправданню війни в Україні, підрахували ЗМІ.



Журналісти каналу «Можем объяснить» підрахували, що 42% тексту святкової проповіді виправдовували війну та її продовження.



У різдвяній проповіді 7 січня патріарх заявив, що Росію «ненавидять за те, що ми пропонуємо інший шлях, альтернативний шлях цивілізаційного розвитку».



У телезверненні Кирило заявив, що «там, де Бог, там перемога», а у проповіді вказав, що у ворогів РФ «нічого не вийде, бо з нами Бог». Таким чином, він фактично процитував недавні слова Путіна про можливість завершення війни — «Я в Бога вірю, а Бог із нами». Патріарх закликав до миру, але справедливого, тому що «мир без справедливості неміцний».



Сам Путін зустрів Різдво у храмі Георгія переможця на Поклонній горі разом із сім'ями військовослужбовців. А потім зустрівся з Кирилом. Російський патріарх порівняв його зі святим князем Володимиром — «збирачем руських земель».

У вересні Верховна Рада ухвалила закон про заборону в Україні церков, пов'язаних із Росією. Громадам УПЦ МП дали 9 місяців на те, щоб розірвати зв'язки з РПЦ, тобто навесні 2025 року.



З початку повномасштабної війни РФ вбила 50 українських священнослужителів, декого катували.