З початку минулого року майже 30 тисяч українців отримали статус зниклих безвісти

Майже 30 тисяч українців отримали статус зниклих безвісти з початку 2024 року — це військові та цивільні. Про це у коментарі «Українській правді» повідомив уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.

Зазначається, що наразі у реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин понад 71 тисяча записів. Йдеться і про військових, і про цивільні. Лише з початку 2024 року майже 30 тисяч людей отримали такий статус.

Виділити дані щодо військових Добросердов відмовився, оскільки це секретна інформація.

«Раз на місяць ми зводимо статистику зниклих безвісти по регіонах — за місцем реєстрації особи, яка зникла безвісти. За даними станом на кінець грудня 2024 року на першому місці — Донецька, далі Дніпропетровська та Харківська області», — повідомив Добросердов.

За інформацією «УП», досі перебувають у розшуку 59 тисяч українців. Усього 7,5 тисяч із них офіційно підтверджено Міжнародним Комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) як полонені.

Станом на 1 січня 2025 року розшук 9255 осіб припинено. Серед них 3923 — у зв'язку із встановленням місця знаходження, тобто вони живі. Також ідентифіковано 5332 тіла.