Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

З початку минулого року майже 30 тисяч українців отримали статус зниклих безвісти

09 січня 2025, 09:51

З початку минулого року майже 30 тисяч українців отримали статус зниклих безвісти

Майже 30 тисяч українців отримали статус зниклих безвісти з початку 2024 року — це військові та цивільні. Про це у коментарі «Українській правді» повідомив уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.

Зазначається, що наразі у реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин понад 71 тисяча записів. Йдеться і про військових, і про цивільні. Лише з початку 2024 року майже 30 тисяч людей отримали такий статус.

Виділити дані щодо військових Добросердов відмовився, оскільки це секретна інформація.

«Раз на місяць ми зводимо статистику зниклих безвісти по регіонах — за місцем реєстрації особи, яка зникла безвісти. За даними станом на кінець грудня 2024 року на першому місці — Донецька, далі Дніпропетровська та Харківська області», — повідомив Добросердов.

За інформацією «УП», досі перебувають у розшуку 59 тисяч українців. Усього 7,5 тисяч із них офіційно підтверджено Міжнародним Комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) як полонені.

Станом на 1 січня 2025 року розшук 9255 осіб припинено. Серед них 3923 — у зв'язку із встановленням місця знаходження, тобто вони живі. Також ідентифіковано 5332 тіла.

Читайте також:

"Новини Донбасу" у Telegram - лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Україна Зниклі безвісти Громадяни України
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
06:59
Під Джанкоєм зафіксовано переміщення боєприпасів для ППО та цистерн із паливом
23:01
Головне за день: Удар по Запоріжжю. Мешканці Маріуполя просять Путіна повернути житло
21:59
«Ми чекали на Росію, але надія згасає»: жителі Маріуполя просять Путіна повернути їм житло
15:57
Обстріл Харцизька: ЗСУ вдарили по командному пункту російських військових
15:37
Траса в районі окупованого Харцизька зазнала обстрілу
11:20
«ЛНР» вдвічі підвищила штрафи за порушення правил дорожнього руху
23:00
Головне за день: Бої у Лозовій. Українські сили тримають оборону в Кураховому
22:14
«ДНР»: В окупованій Горлівці під обстрілами поранено 3 людей
11:45
У Маріуполі окупанти заасфальтували дерева на тротуарі
10:23
На окупованих територіях українцям заборонили поповнювати рахунок на мобільний телефон без паспорта РФ — ЦНС
09:27
Близько 150 людей залишаються у Торецьку Донецької області
08:15
Росіяни розмістили штаб у санаторії Сакського району Криму
08:06
Російські війська захопили Лозову в Харківській області — DeepState
11:19
Росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донецької області за добу
10:49
Міноборони РФ заявило про захоплення Курахового: ЗСУ це спростовують
09:38
Зеленський розповів, коли можуть розпочатись переговори з Росією
08:58
Росіяни поранили 7 людей на Донеччині за добу
11:47
Костянтинівку з самого ранку обстрілюють з артилерії війська РФ
10:14
Російські війська просунулися в Кураховому, Торецьку та Шевченку Донецької області — DeepState
21:00
Головне за день: Обстріл Горлівки та Сум. У Росії під час вибуху критично поранено командира
усі новини
10:15
Російські війська за добу двічі атакували Покровську громаду: пошкоджено будинки
09:52
Сили ППО вночі збили 46 з 70 дронів — Повітряні сили
09:51
З початку минулого року майже 30 тисяч українців отримали статус зниклих безвісти
09:20
Після атаки БПЛА в Енгельсі введено режим НС, пожежа розширюється
08:26
За добу 40 населених пунктів Херсонщини потрапили під обстріл: 3 загиблих, 10 поранених
07:25
Втрати армії РФ за добу: 1430 солдатів та 17 танків
06:59
Під Джанкоєм зафіксовано переміщення боєприпасів для ППО та цистерн із паливом
06:35
Унаслідок удару РФ по Запоріжжю загинули 13 осіб, ще 109 постраждали
23:39
Пропагандистка Сімоньян повідомила, що її чоловік Тігран Кеосаян пережив клінічну смерть
23:01
Головне за день: Удар по Запоріжжю. Мешканці Маріуполя просять Путіна повернути житло
22:43
Рятувальники розповіли про жертви мін на Донеччині за минулий рік
21:59
«Ми чекали на Росію, але надія згасає»: жителі Маріуполя просять Путіна повернути їм житло
21:41
На окупованій Донеччині через мобілізацію не вистачає рятувальників — «Жовта стрічка»
21:14
Армія РФ обстріляла селище у Запорізькій області: загинули дві жінки
20:00
Запоріжжя втретє за місяць оголосило про день жалоби після російської атаки
19:00
Трьох жителів Донецької області розшукують — їм загрожує термін за допомогу російським військам
18:17
Тринадцять людей загинули і 18 поранені внаслідок російського удару по промоб'єкту у Запоріжжі 8 січня
17:47
Примусова евакуація дітей на Донеччині: з регіону потрібно вивести 41 дитину
16:59
Війська РФ обстріляли Донеччину 3200 разів на добу, є постраждалі
16:42
Рада хоче регулювати пенсії для українців, засуджених за держзраду
усі новини
ВІДЕО
Удар РФ по Запоріжжю: загинули 13, постраждали 63. Фото: ДСНС Запоріжжя Унаслідок удару РФ по Запоріжжю загинули 13 осіб, ще 109 постраждали
09 січня, 06:35
Наслідки удару російських військ по Запоріжжю у середу, 8 січня. Фото: ОВА Тринадцять людей загинули і 18 поранені внаслідок російського удару по промоб'єкту у Запоріжжі 8 січня
08 січня, 18:17
У Запоріжжі одна людина загинула і трьох поранено в результаті російського обстрілу сьогодні, 8 січня. Ілюстративне фото Одна людина загинула і трьох поранено через російський удар по промоб'єкту в Запоріжжі
08 січня, 16:30
Результат вибуху на залізничних коліях у Хмельницькій області. Фото: Нацполіція На Хмельниччині затримали диверсантів за підрив залізниці ►
08 січня, 10:20
Після атаки безпілотників на нафтобазі в російському Енгельсі почалася сильна пожежа. Фото: соцмережі Саратов та Енгельс у Росії зазнали атаки дронів: виникла сильна пожежа на нафтобазі
08 січня, 09:15
Волонтер та військовослужбовець Микола Сидоров безвісти зник у Донецькій області На Донеччині безвісти зник волонтер і військовослужбовець Микола Сидоров
07 січня, 17:52

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір