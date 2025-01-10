Прокуратура встановила дані ще трьох наглядачів колоній «ДНР», які знущалися з полонених

Українські правоохоронці встановили особи ще трьох співробітників окупаційної влади у захопленій Горлівці Донецької області.



2014 року вони підтримали захоплення частини Донецької області. А після повномасштабного вторгнення РФ чоловіки зайняли псевдопосади начальника, заступника начальника та інспектора «Калінінської виправної колонії».



«Так званий начальник залучив підлеглих до морального приниження полонених військовослужбовців ЗСУ. Він інспектував, обшукував камери та визначав осіб, які підлягають незаконним допитам. Підлеглі змушували бранців співати гімн РФ та радянські пісні, вивчати вірші, знецінювали мову та традиції українського народу», — встановили слідчі.

Їм заочно повідомили про підозру у колабораціоністській діяльності та пособництві РФ у складі організованої групи (ч. 7 ст. 111-1, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України).



Підозрюваних оголошено у розшук.