Жителі окупованих територій Донбасу на якийсь час залишилися без російських виплат

Пенсіонери на окупованій території Донецької та Луганської областей «тривалий час» залишалися без пенсій та соціальних виплат від РФ.



У Генеральній прокуратурі РФ повідомили про технічний збій, через який літні люди на окупованій частині Донбасу на якийсь час залишилися без виплат. При цьому не уточнюється, як довго.



Затримки відбулися з виплатами за віком, хворобою, інвалідністю, втратою годувальника для виховання дітей та в інших випадках. Причиною стала некоректна інтеграція даних про одержувачів із донецьких та луганських баз у російську федеральну базу пенсійного забезпечення.



«Після втручання прокуратури необхідні дані скориговані, роботу щодо своєчасного доставлення пенсій налагоджено, права жителів республік відновлено», — стверджують у Генпрокуратурі РФ.

З 1 січня у пенсіонерів-переселенців вилучатимуть залишки коштів на рахунках Ощадбанку. Бюджет України на 2025 рік встановив умови, за яких відбудеться таке вилучення.



Стаття 40 закону про держбюджет зобов'язує Ощадбанк перевести залишки коштів на пенсійні рахунки внутрішньо переміщених осіб, відкритих у цьому банку, назад до Пенсійного фонду України, якщо ті протягом 12 місяців не знімали готівку, не розраховувалися за покупки та не переказували кошти.