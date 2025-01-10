Співали та слухали російські пісні, перекрили дорогу: у Києві затримано підлітків

У Києві поліція затримала підлітків, які перекрили дорогу та співали російські пісні. Відповідні ролики з'явилися сьогодні, 10 січня, у соцмережах. На відео підлітки слухали, зокрема, пісню російського пропагандистського виконавця Шамана «Я русский».



Із затриманими та їхніми батьками вже спілкуються ювенальні органи, зазначили в поліції. Після завершення перевірки кожному з 6 фігурантів «буде надано правову оцінку».



Також у поліції зазначили, що раніше один з учасників уже фігурував у подібних відео з використанням російської музики. За це його вже було притягнуто до відповідальності за ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Тоді суд ухвалив рішення призначити йому покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на один рік.