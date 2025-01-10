Головне за день: У Покровську зруйновано всю інфраструктуру. Ситуація у Кураховому

Суспільство



У Покровську залишаються близько 7 тисяч людей. У місті майже знищено критичну інфраструктуру, працюють точки роздачі води, є кілька теплопунктів. Незважаючи на активність обстрілів, за добу із міста виїжджають 5-10 осіб, евакуація сповільнилася.



Жителі тимчасово окупованого Лисичанська Луганської області не можуть потрапити до міста без місцевої реєстрації та документів російського зразка.



Росіяни закривають дитячі садки та інтернати на Донеччині, щоб поселити там військових та переселенців з Курської та Білгородської областей.



Колишній «народний губернатор» Донецької області, прихильник угруповання «ДНР» Павло Губарєв зізнався , що його мати була у Сіверськодонецьку Луганської області під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Він заявив, що його мама сиділа в підвалі під обстрілами. За словами Губарєва, вона «не встигла виїхати», а він не зміг її попередити про загарбницькі плани Кремля.



Бойові дії



Російські окупанти намагаються вибити українських військовослужбовців із Курахового. Сили оборони завдають росіянам значних втрат, при цьому утримують Курахівську теплоелектростанцію. Про це повідомив речник ОСГВ «Хортиця» Віктор Трегубов.



У селі Білицьке на Донеччині через атаку РФ пошкоджено пожежну частину та техніку. У Покровську загинула одна людина, ще одна поранена. Вночі російські військові атакували Київ ударними дронами. Один безпілотник влучив у житловий будинок, пошкоджено автомобіль, без потерпілих. У Костянтинівці пошкоджено будинок та авто.



ЗСУ завдали високоточного удару по пункту управління 3-го армійського корпусу ЗС РФ в окупованому противником місті Світлодарськ Донецької області.