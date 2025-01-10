Колишній «вагнерівець» намагався незаконно потрапити до США з Мексики

Тимур Пралієв. Фото: ВК

Колишній найманець ПВК «Вагнер» Тимур Пралієв намагався незаконно перетнути кордон США. Американські прикордонники затримали чоловіка 4 січня, коли той хотів перейти річку Ріо-Гранде в Техасі.



За національністю чоловік — казах. У нього при собі виявили два паспорти — Казахстана та РФ.



Як пишуть американські ЗМІ, також у чоловіка виявили 4 тисячі доларів, 60 тисяч мексиканських песо (2 900 доларів) та дрон.



Пралієва звинуватили у незаконному перетині кордону США. Він визнав свою провину та розповів на допиті, що служив у ПВК «Вагнер». Наразі чоловік утримується у федеральній в'язниці.



За даними «Радіо Азаттик», у грудні 2024 року Пралієв отримав посвідчення ветерана бойових дій від керівника філії фонду «Защитники Отечества».