Частина Росії не спала: куди вночі били безпілотники

Міноборони РФ заявило про атаку безпілотників на низку своїх областей та окупований Крим. Дрони також намагалися збити над акваторіями Чорного та Азовського морів. Стверджується, що над водою збито 45 БПЛА. Це половина з тих, що атакували російські об'єкти.



«За минулу ніч черговими засобами ППО перехоплено та знищено 85 українських безпілотних літальних апаратів», — заявили в Міноборони РФ.



По 16 дронів нібито збиті над територіями Воронезької області та Краснодарського краю, чотири — над територією Білгородської області, два БПЛА нібито перехоплені над територією Тамбовської області та по одному збиті над Кримом та Курською областю.



Тимчасові обмеження на прийняття та виліт літаків вводили в аеропортах трьох міст Росії: Казані, Нижньокамську та Ульяновську.



Водночас за даними Військово-морських сил ЗСУ, російські війська вивели ракетоносій в акваторію Чорного моря, а в Середземному знаходяться два судна-носія ракет «Калібр».



У Середземному морі 7 російських кораблів, із яких 2 є носіями крилатих ракет «Калібр».

10 січня Збройні Сили України заявили, що завдали високоточного удару по пункту управління 3-го армійського корпусу ЗС РФ в окупованому Світлодарську.