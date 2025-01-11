За п'ятницю під російським обстрілом 1 людина загинула і 1 — поранено

За 10 січня російські військові вбили одного жителя Покровська Донецької області. Ще одну людину поранено.



Загальна кількість жертв російських військових на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Всього з початку повномасштабної війни РФ проти України в Донецькій області загинули 2924 мирні жителі. Поранено — 6563.

Російські війська щодня атакують Покровськ, кількість обстрілів зростає, щодня ситуація з безпекою погіршується. Проте темпи евакуації знизилися.



Двоє людей загинули, ще 12 мирних жителів, зокрема дівчинка-підліток, постраждали протягом п'ятниці, 10 січня, на окупованій території Донецької області.