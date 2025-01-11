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За п'ятницю під російським обстрілом 1 людина загинула і 1 — поранено

11 січня 2025, 08:30

За п'ятницю під російським обстрілом 1 людина загинула і 1 — поранено

За п'ятницю під російським обстрілом 1 людина загинула і 1 — поранено

За 10 січня російські військові вбили одного жителя Покровська Донецької області. Ще одну людину поранено.

Загальна кількість жертв російських військових на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.

Всього з початку повномасштабної війни РФ проти України в Донецькій області загинули 2924 мирні жителі. Поранено — 6563.

Російські війська щодня атакують Покровськ, кількість обстрілів зростає, щодня ситуація з безпекою погіршується. Проте темпи евакуації знизилися.

Двоє людей загинули, ще 12 мирних жителів, зокрема дівчинка-підліток, постраждали протягом п'ятниці, 10 січня, на окупованій території Донецької області.

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