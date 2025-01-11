Евакуація з Покровської громади проходить важко — поліція показала нове відео

З Покровської громади на Донеччині продовжують евакуювати людей. Насамперед із небезпечних районів вивозять сім'ї з дітьми. У поліції Донецької області зазначили, що не завжди евакуація відбувається легко та злагоджено. Іноді доводиться переконувати людей покинути будинки вже тоді, коли до лінії фронту залишається лише кілька кілометрів.



«Днями, під звуки вибухів дронами над головами, ми евакуювали сім'ю з дітьми з Покровської громади, що горіла. Попри заперечення та неприйняття ситуації, нам все ж таки вдалося вмовити батьків евакуюватися в безпечніше місце», — розповіли правоохоронці.

Російські війська щодня атакують Покровськ, кількість обстрілів зростає, щодня ситуація з безпекою погіршується. Проте темпи евакуації знизилися. Двоє людей загинули, ще 12 мирних жителів, зокрема дівчинка-підліток, постраждали протягом п'ятниці, 10 січня, на окупованій території Донецької області.