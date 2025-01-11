По Донеччині окупанти били дронами, «Градами» та «ФАБами»: наслідки обстрілів

Протягом доби поліція Донецької області зафіксувала 2 469 російських ударів по лінії фронту та житловому сектору.



Війська РФ обстріляли 6 населених пунктів: міста Білицьке, Костянтинівка, Лиман, Покровськ, Торецьк, село Миколаївка.



Як розповіли в поліції, руйнувань зазнали 38 цивільних об'єктів, з них 25 житлових будинків.



По Покровську окупанти вдарили з РСЗВ «Град» та артилерії. Загинула жінка. Ще одна людина в місті поранена. Пошкоджено 2 багатоквартирні та 2 приватні будинки.

У Білицькому пошкоджено 2 багатоквартирні та один приватний будинки, три адмінбудівлі, магазин.

У Миколаївці ударом двох бомб «ФАБ-250» пошкоджено 5 приватних будинків.

На Костянтинівку окупанти скинули бомбу «ФАБ-250», а також били містом артилерією — пошкодили багатоквартирний та 6 приватних будинків, підприємство, цивільне авто, електромережу.

Внаслідок обстрілів Лимана пошкоджено 6 приватних будинків та господарську споруду.

Російські війська щодня атакують Покровськ, кількість обстрілів зростає, щодня ситуація з безпекою погіршується. Проте темпи евакуації знизилися.



Двоє людей загинули, ще 12 мирних жителів, зокрема дівчинка-підліток, постраждали протягом п'ятниці, 10 січня, на окупованій території Донецької області.