США продовжили статус тимчасового захисту для 104 тисяч українців

Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило продовження статусу тимчасового захисту (Temporary Protected Status, TPS) для українців на 18 місяців.



«Продовження дозволяє громадянам України, які мають на це право, які прибули до 16 серпня 2023 року, зберігати статус TPS та дозвіл на працевлаштування після перевірки, — повідомили в міністерстві.



Йдеться про 103 700 українців.



Як зазначається, не всі повторно зареєстровані особи можуть отримати новий документ про дозвіл на роботу до закінчення строку дії попереднього, тому він автоматично продовжується на 12 місяців терміну дії дозволу.



«Продовження статусу тимчасового біженця зумовлено збройним конфліктом, що триває, і надзвичайними та тимчасовими умовами в Україні, які не дозволяють громадянам України, які мають на це право, безпечно повернутися», — пояснили в американському відомстві.



Крім того, аналогічне рішення ухвалено для 600 тисяч венесуельців, 232 тисячі іммігрантів з Сальвадора і близько 1900 суданців.

Як повідомлялося, за межами України перебувають від 25 до 30 млн українців. Ще 32 млн перебувають на території України.