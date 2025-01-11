Діти непересічних українців: що відомо про скандал із підлітками у Києві та що вони самі говорять про себе

У мережі з'явилися подробиці про те, чиї діти у центрі Києва знімають провокаційні ролики. Українські ЗМІ, посилаючись на очевидців та користувачів соцмереж пишуть, що у групі підлітків був син нардепа забороненої партії ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка. Чиновник є секретарем Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.



Журналіст Денис Кошельник повідомив, що серед підлітків також Антон Юткін — син колишнього розвідника КДБ В'ячеслава Юткіна, який володіє готельним бізнесом в окупованому Криму, а також готелем BANKHOTEL у Львові.



Двоє із групи підлітків не ховаються, активно ведуть свої соціальні мережі, особливо останні кілька днів. Це Микола Цимідан та Андрій Драган.



Микола Цимідан — син колишнього мера Лимана Донецької області Петра Цимідана.

Андрій Драган влітку 2024 року фігурував у подібних відео. За російські пісні у громадських місцях його було притягнуто до відповідальності за ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Тоді суд ухвалив рішення призначити йому покарання у вигляді пробаційного нагляду на строк один рік. На прохання СБУ публічно просив вибачення.



Драгану 17 років. У Instagram він, як і Цимідан, показує лакшері-життя, навмисне розкидає гривні, євро та долари в ресторанах, показує дорогі авто, хвалиться дорогим годинником, наявністю приватної охорони та зв'язками з політичною та бізнес-елітою України.

Судячи з його публічного відео, він любить швидкісну їзду містом. Хто його батьки — невідомо. Юнак, ймовірно, пишається своїм статусом і потішається в блозі з того, що преса пов'язує його з впливовими людьми з партії «Слуга народу».

І Цимідан, і Драган стверджують, що їх обмовили. Драган заявив, що дасть коментар «одному дуже великому виданню», в якому пояснить свої дії — нібито він поводиться так спеціально.

Раніше у Києві поліція затримала підлітків, які порушували громадський порядок. Відповідні ролики з'явилися 10 січня у соцмережах. На відео підлітки слухали, зокрема пісню російського пропагандистського виконавця Шамана «Я русский».