Росія обстріляла кілька міст Донеччини: 5 людей поранено, одна — загинула

Одна людина загинула та п'ятеро поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Вранці війська РФ обстріляли Гришине Покровської громади — там загинув 78-річний чоловік. У самому Покровську протягом дня пошкоджено 2 будинки.



У Білицькому Добропільській громаді 4 особи отримали поранення, пошкоджено 2 будинки, адмінбудівлю, інфраструктурний об'єкт та автомобіль.



Ще 1 особа отримала поранення у Костянтинівці.



Протягом доби поліція Донецької області зафіксувала 2469 російських ударів по лінії фронту та житловому сектору. Війська РФ обстріляли 6 населених пунктів: міста Білицьке, Костянтинівка, Лиман, Покровськ, Торецьк, село Миколаївка.



