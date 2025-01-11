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Головне за день: У США затримали «вагнерівця». Окупанти обстрілюють Донеччину

11 січня 2025, 21:00

Головне за день: У США затримали «вагнерівця». Окупанти обстрілюють Донеччину

Суспільство

 Колишній найманець ПВК «Вагнер» Тимур Пралієв намагався незаконно перетнути кордон США. Американські прикордонники затримали чоловіка 4 січня, коли той хотів перейти річку Ріо-Гранде в Техасі.

Марина Стеблянко, вчителька англійської та французької з Краматорська Донецької області, вже понад 15 років присвячує своє життя сфері освіти. Вона навчала дітей у рідному місті, з початком повномасштабної війни поїхала до Франції, але за два роки біженства повернулася до України. І зараз, незважаючи на всі складнощі війни, продовжує навчати школярів із Краматорська. Читайте її історію — приклад незламності та віри в те, що освіта може стати порятунком навіть у найтемніші часи.

Бойові дії

 Одна людина загинула і п'ятеро поранені внаслідок обстрілу Донеччини .

Українські військові в Курській області взяли в полон двох північнокорейських солдатів, зараз їх доставили до Києва.

Російська армія остаточно окупувала Курахове. Про це свідчать онлайн-карти проекту Deep State. Також війська РФ просунулися біля Андріївки, Солоного та Новосілки.

Міноборони РФ заявило про атаку безпілотників на низку своїх областей та окупований Крим. Дрони також намагалися збити над акваторіями Чорного та Азовського морів. Тимчасові обмеження на прийом та виліт літаків вводили в аеропортах трьох міст Росії: Казані, Нижньокамську та Ульяновську.

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