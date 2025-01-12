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РФ обстріляла Донеччину: семеро постраждалих та один загиблий

12 січня 2025, 09:24

РФ обстріляла Донеччину: семеро постраждалих та один загиблий

Росіяни атакували Донецьку область. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донецьку область. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 11 січня, вбили одну людину в селі Гришине Покровської громади Донецької області. Також є постраждалі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«За 11 січня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Гришиному», — зазначив він.

 За словами Філашкіна, ще 7 людей отримали поранення.

 З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2926 осіб, отримали поранення — 6570. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.

 Раніше ми писали, що протягом 10 січня поліція Донецької області зафіксувала 2469 російських ударів по лінії фронту та житловому сектору.

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