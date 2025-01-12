Окупанти запустили по Україні майже сотню дронів: відомо, скільки цілей збила ППО

ППО збила 60 БПЛА. Фото: Повітряні сили

Російські окупанти в ніч на 12 січня вдарили на території України за допомогою 94 дронів, сили протиповітряної оборони збили 60 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 12 січня 2025 року (з 18:00 11 січня) противник атакував 94-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ — РФ», — йдеться у повідомленні.



Станом сили та засоби протиповітряної оборони збили 60 ударних БПЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій областях.



Крім того, через падіння збитих безпілотників пошкоджено кілька будинків на Харківщині, Сумщині та Полтавщині (обійшлося без жертв та постраждалих). 34 безпілотники-імітатори — локально втрачені (без негативних наслідків).



Раніше ми писали, що 11 січня Міноборони РФ заявило про атаку безпілотників на низку своїх областей та окупований Крим. Дрони також намагалися збити над акваторіями Чорного та Азовського морів. Стверджується, що над водою збито 45 БПЛА. Це половина з тих, що атакували російські об'єкти.