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Армія РФ атакувала Донеччину 20 разів: в ОВА показали наслідки

12 січня 2025, 10:09

Армія РФ атакувала Донеччину 20 разів: в ОВА показали наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційна армія РФ за минулу добу, 11 січня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак є жертви та постраждалі, також пошкоджені будинки, лінії електропередач та газопровід. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Усього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під обстріл потрапили три райони регіону:



Покровський район. У Покровську пошкоджено 3 будинки, у Гришиному загинула людина, пошкоджено 2 будинки; у Родинському пошкоджено нежитлове приміщення. У Білицькому Добропільської громади поранено 5 людей, пошкоджено 2 будинки, адмінбудівлю, інфраструктурний об'єкт і автівку.



Краматорський район. У Лимані пошкоджено 6 будинків, 2 лінії електропередач і газогін; у Щуровому зруйновано нежитлове приміщення. В Іллінівці пошкоджено 3 об'єкти. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 16 приватних будинків, 5 багатоповерхівок і 4 лінії електропередач; у Віролюбівці пошкоджено 6 приватних будинків і адмінбудівлю.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено 8 будинків.

 Раніше ми писали, що російські окупанти в ніч проти 12 січня вдарили по території України за допомогою 94 дронів, сили протиповітряної оборони збили 60 БПЛА.

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