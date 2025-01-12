У районі окупованого Іловайська перекинувся автобус з пасажирами: 3 людей загинули, 27 постраждали

У угрупуванні «ДНР» сталася аварія. Фото: МВС

У неділю, 12 січня, у тимчасово окупованому Іловайську Донецької області сталася дорожньо-транспортна пригода. Пасажирський автобус, який їхав з російського Краснодара, перекинувся. Є загиблі та постраждалі. Про це повідомив голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін.



У момент аварії в ньому перебувало 37 осіб, зокрема четверо дітей.



«О 05:30 в районі Іловайська внаслідок ДТП з пасажирським автобусом, який прямував маршрутом Краснодар-Донецьк, загинули троє людей, 29 пасажирів постраждали, серед них троє дітей», — зазначив Пушилін.





За його словами, троє людей госпіталізовано до лікарні захопленого Харцизька, решті надано амбулаторну медичну допомогу. Стан постраждалих середнього та легкого ступеня тяжкості.



Наразі встановлюються всі обставини ДТП.



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