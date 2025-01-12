Росіяни кілька разів завдали ударів по Покровську та громаді: пошкоджено будинки, є жертва

Російські війська минулої доби, 11 січня, кілька разів обстріляли Покровськ і Покровську громаду Донецької області. Внаслідок ударів є загиблий та постраждалий, також пошкоджені будинки. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



У відомстві зазначили, що 11 січня орієнтовно о 08:00 внаслідок влучення FPV-дрона літакового типу в селі Гришине пошкоджено 2 приватні будинки.



О 10:00 під ударом знову було Гришине. Внаслідок обстрілу загинула 1 цивільна людина.



Близько 11:35 стався артилерійський обстріл міста Родинське, внаслідок чого пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, будівлю залізничного переїзду, газову трубу та легковий автомобіль. Інформація про постраждалих не надходила.



О 13:20 російські війська атакували Покровськ. Пошкоджено багатоквартирний будинок у мікрорайоні «Шахтарський».



О 13:40 відбулося влучання біля автодороги «Добропілля-Покровськ», внаслідок чого поранено 4 цивільних. Один з них — житель Покровська. У 50-річного чоловіка діагностовано мінно-вибухову, черепно-мозкову травми.



Близько 15:00 росіяни завдали удару по північній частині Покровська. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на площі 50 кв.м.



О 15:30 внаслідок обстрілу центральної частини Покровська пошкоджено цех колишньої харчової фабрики та одноповерховий будинок (вікна, фасад). Інформація про постраждалих не надходила.



Раніше ми писали, що окупаційна армія РФ за минулу добу, 11 січня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак є жертви та постраждалі, також пошкоджені будинки, лінії електропередач та газопровід.