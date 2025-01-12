Російські окупанти штурмували Часів Яр за допомогою бронетехніки — ОСУВ «Хортиця»

Російські військовослужбовці минулої доби, 11 січня, для наступу на Часів Яр і Ясеново Донецької області застосували бронетехніку. Про це передає ОСУВ «Хортиця».



«Для підтримки наступальних дій в Часовому Яру ворог застосував бронетехніку. В результаті вогневого впливу одна бронемашина десанту противника була знищена», — йдеться у повідомленні.



Крім того, на Куп'янському напрямку росіяни проводили наступальні дії в районах Нової Кругляківки, Піщаного, Петропавлівки та Зеленого Гаю.



На Лиманському напрямку штурмові групи противника атакували наші позиції в районах населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Макіївка, Терни та у Серебрянському лісі.



На Сіверському напрямку російські окупанти безуспішно штурмували позиції Сил оборони у Білогорівці.



На Покровському напрямку ЗС РФ проводили активні наступальні дії в районах Баранівки, Єлизаветівки, Променя, Новопавлівки, Зеленого, Звірового, Котлиного, Новоолександрівки, Успенівки, Слов’янки, Курахового, Дачного та Янтарного. Тривали бої в Лисівці, Шевченко та Нововасилівці. В напрямку Ясенове ворог проводив штурмові дії із застосуванням бронетехніки. Наші воїни знищили один танк та дві БМП. Сили оборони протистоять спробам противника реалізувати чисельну перевагу та розвинути наступ.



Також наголошується, що на Новопавлівському напрямку загарбники продовжують накопичувати сили для подальших атак. Цієї доби вони атакували наші укріплення в районах Костянтинополя, Великої Новосілки та Времівки, успіху не мали.



Раніше ми писали, що російська армія остаточно окупувала Курахове. Про це свідчать онлайн-карти проекту Deep State. Також війська РФ просунулися біля Андріївки, Солоного та Новосілки.