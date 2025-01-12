На Донеччині військові знищили російську гаубицю Д-30

Українські військові знищили російську гармату Д-30 у Донецькій області Фото: скріншот

На Донеччині українські військовослужбовці знищили гаубицю Д-30 російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі Національної гвардії України.



Операцію здійснили військові окремого загону «Крила Омеги».



«Замасковану артилерійську установку вдалось знешкодити застосувавши fpv-дрон. Цю гаубицю ворог застосовував проти українських військових, техніки та бліндажів», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що 10 січня 2025 Збройні Сили України завдали високоточного удару по пункту управління 3-го армійського корпусу ЗС РФ в окупованому противником місті Світлодарськ Донецької області.